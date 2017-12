Botrányt kavart a dán műalkotás, ami mártírok között szerepeltet egy Bataclan-merénylőt és a 9/11 egyik terroristáját

Manapság ritkán tud igazi dühöt és felháborodást kavarni egy képzőművészeti alkotás, pedig ez lenne az egyik fő feladatuk, de egy dán művészcsoportnak most sikerült a bravúr Berlinben, de annyira, hogy a francia nagykövetség például nyilvánosan tiltakozott.



A The Other Eye of the Tiger nevű csapat Mártírmúzeum című alkotása egy tabló, amin húsz olyan mártír szerepel, akik az életüket áldozták a meggyőződésükért. Csakhogy a főszereplők között, mondjuk Martin Luther King vagy Szókratész mellett ott van Mohamed Atta, az egyik 9/11-es gépeltérítő és Ismael Omar Mostefai, a párizsi Bataclan szórakozóhelyen és környékén elkövetett, 90 áldozatot szedő mészárlás egyik végrehajtója is. Az ő fotója mellé a Bataclanba váltott jegyét állították ki.

A mű komoly kritikákat kapott a francia és német sajtóban. A berlini francia nagykövetség közleményt adott ki, amiben többek között azt írják, hogy

"Bár tiszteletben tartjuk a művészi kifejezés szabadságát, erőteljesen elítéljük a mártírság és a terrorizmus összekeverését.”

A művészkollektíva visszautasította ezt az értelmezést. Nyilatkozatban szögezték le, hogy elutasítják az erőszak és a terrorizmus minden formáját, a művük pedig kizárólag a “mártír” fogalmának használatát vizsgálja.

“A művön szereplő mártírok mindegyikát egy állam, egy vallás vagy egy szervezet nevezte ki mártírnak, egyiket sem a művészek nevezték ki annak”

- áll a szövegben.

A Berlin városházának is sok volt ez a határfeszegetésből, ők is elhatárolódtak a projekttől, mondván ahhoz egy fillér támogatást sem adtak.

