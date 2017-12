Abbász: Jeruzsálem a palesztin állam örök fővárosa

Mahmúd Abbász Fotó: Majdi Mohammed/AFP

Megszólalt a palesztin elnök Mahmúd Abbász is, miután Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok immáron elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként és áthelyezi nagykövetségét is.

Abbász már korábban is beszélt arról, hogy milyen kockázatai lehetnek a lépésnek, és Jordániával együtt komoly diplomáciai rohamot indított, de a jelek szerint nem sok sikerrel.

Az elnök szerint a döntés azt jelenti, hogy Amerika feladta központi szerepét a békefolyamatokban. "Jeruzsálem a palesztin állam örök fővárosa" - mondta még Abbász. Pártját, a Fatahot vezető Mohammed Dalan már a beszéd előtt jelezte, hogy a palesztinoknak fel kell hagyniuk a biztonsági együttműködéssel.

Az MTI szerint Haszan Róháni iráni elnök illegitimnek minősítette a nagykövetség áthelyezését, amely szerinte a Közel-Kelet további destabilizálásával járhat.



Csatlakoztak az ellenálláshoz a jordánok is: az Arab Ligát jelenleg elnöklő ország kormánya szerint az amerikai elnök döntése jogilag is érvénytelen és sérti az ENSZ-alapokmányát is.

Michel Aun libanoni elnök szerint a lépés veszedelmes és akár évtizedekkel is visszavetheti az izraeli-palesztin békefolyamatokat.