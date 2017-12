Lánczi András a Financial Timesnak: Mészárosék Orbán Viktor engedélyével gazdagodhatnak

Hosszú vezető anyagban mutatja be az Orbán Viktor körül létrejött gazdasági holdudvart a világ vezető gazdasági lapja, a Financial Times. Azaz ma világszerte üzleti vezetők és döntéshozók Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és Garancsi István nevével ismerkedve ihatták meg első kávéjukat.

Neil Buckley és Andrew Byrne cikke az Orbán Viktor oligarchái: egy új elit felemelkedése Magyarországon címmel jelent meg a lap Big Read rovatában, és a részletes cikk első pillantásra nem kínál sok újdonságot azok számára, akik amúgy is követik a Fidesz közeli gazdasági holdudvar megerősödésének történetét.

De szinte a cikk legvégén történik valami, amire a magyar híreket követő olvasók is felkapják a fejüket. Miután a cikk részletesen bemutatta Mészáros, Vajna, Tiborcz vagy Garancsi gazdagodásának történetét, szó esett az EU-s forrásokból elnyert közbeszerzésekről, felbukkant Kovács Zoltán, aki szerint nincs itt semmi látnivaló, váratlanul megszólal Lánczi András, a Corvinus egyetem rektora, egykori századvéges vezető.

A cikkben a Fidesz nem hivatalos ideológusaként megnevezett Lánczi pedig elmondja az FT újságíróinak, hogy bizony, az említett személyek a magyar oligarchák. „De ez nyíltan vállalt politika, ez az, amit a kormány akar” – teszi hozzá Lánczi lap szerint.

„Bár Orbán soha nem mondta ezt ki, de feltehetően bátorítja vagy engedi, hogy bizonyos magyar üzletemberek nagyon gazdagok legyenek, hogy ők alkossák a magyar középosztály csúcsát”



– mondja még el Lánczi, majd azzal folytatja a cikk szerint, hogy a kormánypárt jelenleg a saját vízióját valósítja meg a nemzeti vállalkozói rétegnek a létrehozásával,

és ez nem korruptabb, mint a kommunista időszak államosításai vagy a kilencvenes évek privatizációi voltak.

2015 végén, még a Századvég Alapítvány elnökeként Lánczi már pedzegetett egyszer hasonló húrokat: akkor arról beszélt, hogy amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája, hiszen a hazai vállalkozói réteg megerősítéséről van szó.



Nem az összes Financial Timesnak megszólaló hazai szereplő értett amúgy egyet Lánczival: egy névtelenül nyilatkozó vezető bankár szerint például ezek a nemzeti vállalkozók nem hoznak létre innovatív üzleteket, és miközben a kormány révén gazdagodnak, azok a pályázatok, melyeken nyernek, messze vannak a tisztességes, nyitott és átlátható viszonyoktól.

Megszólalt a cikkben a Transparency International ügyvezető igazgatója, Martin József Péter is, aki szerint a korrupció nagy probléma volt 2010 előtt, a szocialista kormányok idején is, de ma sok magyar polgár fel se fogja, mennyire durván központosult a korrupció Magyarországon: 2010 előtt a korrupció a rendszer hibája volt, mára pedig a rendszer része lett.

Ezen kívül számos izgalmas részlet, például a "Zuckerbergnél is okosabb" Mészáros Lőrinc története is olvasható a Financial Times cikkében.