Apasági per indulhat Julio Iglesias ellen

Egy valenciai bíróság döntése alapján megindulhat az apasági per Julio Iglesias világhírű spanyol énekes ellen. A keresetet a 41 éves Javier Sánchez Santos nyújtotta be, aki már 26 éve próbálja igazolni anyja állítását, hogy apja a világhírű énekes.

Most a bíróság azután engedélyezte a per megindítását, hogy Santos bizonyítékokat is csatolt a keresetéhez. Magánnyomozókat fogadott, akik a 73 éves énekes miami házának szeméttárolójából kukázták össze a bizonyítékot, amit egy amerikai laborban be is vizsgáltattak. A vizsgálat eredményei alapján 99,9 százalék a valószínűsége, hogy Santosnak valóban Iglesias az apja.

Santos édesanyja, a portugál Maria Edite Santos a kilencvenes évek elején a spanyol sajtóban jelentette be, hogy Javiernek Iglesias az apja. Mint mondta, 1975-ben, 16 éves korában ismerte meg az énekest, akivel viszonya lett, amiből fia született. (Via MTI)