Eladta tulajdonrészét a Gránit Bankban a magyar állam

4,5 milliárd forintért eladta 36,5 százalékos tulajdonrészét a Gránit Bankban a magyar állam. A részvénycsomagra még a nyáron írtak ki tendert, a kétfordulós eljárásban az E. P. M. Kft. ajánlata nyert.

Az E. P. M. Kft. tulajdonosa az igazságügyi minisztérium cégjegyzéke szerint Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. A cégkivonat szerint a cégre az MKB Bank zálogjogot jegyeztetett be. Ez csak azért érdekes, mert a Gránit Bank és az MKB egy ideje több szálon is összeér: tavaly a Gránit Bank biztosított forrást a Graha Hungary Kft-nek, ami 17 milliárd forintért vásárolta be magát a korábban államosított, majd tavaly privatizált MKB Bankba.