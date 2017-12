Ellenszert találhattak egy, a gabonatermést tizedelő gombafertőzésre

Feketerozsdával fertőzött búzaszár. Fotó: Agricultural Research Service, Public Domain

Amerikai, ausztrál és brit tudósok felfedeztek két módszert annak megállapítására, hogy egy búzamezőn a növények ellenállók-e a feketerozsda (szárrozsda) nevű, a növényeket pusztító gombafertőzést okozó gombafajjal, a Puccina graminisszel szemben.

A felfedezést mérföldkőnek tartják a világ egyik legfontosabb táplálékának számító búza fertőzés elleni védekezésben, mert mostantól genetikai vizsgálatokkal megállapíthatják, hogy a gomba ellenáll-e a búzafélékben megtalálható feketerozsda elleni génváltozatnak, az Sr50-nek, így azt is meg lehet állapítani, hogy kell-e más módon védekezni a fertőzéssel szemben, amely még az 1950-es években is simán elpusztította az amerikai termés 40 százalékát is.

A tudósok szerint ez azért is nagy előrelépés, mert így továbbra is egy lépéssel a gomba előtt maradhatnak, újabb és újabb rezisztens gabonafajták kitenyésztésével. (Via BBC)