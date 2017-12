Embereket megillető jogi státuszt kapott egy hegy Új-Zélandon

Jogi személy lett a Taranaki-hegy, ezzel a harmadik természeti képződmény lett Új-Zélandon, amely olyan jogi státuszt kapott, ami korábban csak embereknek járt.

A döntés értelmében nyolc maori törzs és a kormány közösen fog gyámságot viseli a hegy fölött, ami kitüntetett jelentőséggel bír a maoriak számára: mitológiájuk alapján a Taranaki-hegy leszármazottai, és családtagként tekintenek a hegyre.

A lépés jogi következménye, hogyha ezentúl valaki kárt tesz a hegyben, ugyanúgy lehet majd számon kérni, mintha egy személlyel szemben követett volna el erőszakot.

Hasonló jogi védelmet kapott idén a Whanganui-folyó is, akkor részletesen is írtunk arról, hogyan történik a természeti képződmények jogi személyként történő elismerése, érdemes ezt a cikkünket is elolvasni.

Fotó: Don Smith/robertharding

A kormány álláspontja szerint ez a megegyezés a létező legjobb védelmet nyújthatja a hegynek, ahova idén különösen sok turista áramlott, miután a Lonely Planet tavaly a világ második legjobb felkeresendő helyének nevezte.

Az egyezségnek része egy bocsánatkérés is: az új-zélandi kormány hivatalosan is elnézést fog kérni a helyi maori törzsektől, amiért korábban elnyomó hatalomként léptek fel a hegy környékén élő emberekkel szemben.

A maoriak számára az ember egyenértékű az univerzum többi létezőjével, így hegy, folyó és ember között nincs lényegi különbség, nincsenek alá/fölérendelő viszonyok sem e létezők között.

A 120 ezer éves Taranaki amúgy egy alvó vulkán, utoljára 1775-ben tört ki, és ez Új-Zéland legtöbbet megmászott hegye is. (Guardian)