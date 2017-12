A Las Vegas-i tömeggyilkos milliomos volt, és most az áldozatok családjához kerülhet a pénze

Stephen Paddock 500 embert megsebesített és 58 embert megölt, amikor tüzet nyitott egy Las Vegas-i szálloda 32. emeletéről a közelben bulizó fesztiválozókra. Aztán magával is végzett.

A tömeggyilkosok között ritka, hogy valakinek jelentős vagyona van, de Paddock esetében erről van szó: ingatlankereskedelemmel és szerencsejátékkal 5 millió dollárt szedett össze.

Stephen Paddock

A New York Times most arról ír, hogy az áldozatok egy részét képező ügyvédek megpróbálják ezt a vagyont közvetlenül az elhunytak hozzátartozóihoz, illetve a sérültekhez eljuttatni. Számos kártérítési per indult már a fesztivál szervezői, a hotel, illetve Paddock örökösei ellen, de az ügyvédek most azon dolgoznak, hogy a bírósági eljárást megkerülve, közvetlenül pénzhez jussanak az ügyfeleik.

Az egyik lehetséges megoldás az lehet, hogy a pénzt egy olyan alapba csoportosítsák át, amelyen az áldozatok megsegítésére gyűlnek az adományok, eddig összesen 22 millió dollár.

Emlékkereszt a Mandalay Hotel előtt, a lövöldözés színhelyén Fotó: MARK RALSTON/AFP

Paddock örököse a 89 éves anyja lenne, de az egyik testvére, Erik Paddock azt nyilatkozta a család nevében, hogy nyitottak az ilyen megoldásokra. Az viszont hosszú és bonyolult folyamat lesz, amíg megállapítják, hogy kit és milyen arányban illet a kártérítés.

„Ilyenre még nem volt precedens” - nyilatkozta az egyik ügyvéd a New York Timesnak.