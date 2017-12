Lázadnak Amerikai szépei

A Miss America vezetői szexuális tárgyú pletykákat terjesztettek a 2013-as győztesről, Mallory Haganről, akit még le is dagattoztak. Fotó: Matt Sayles/Matt Sayles/Invision/AP

49 amerikai szépségkirálynő fogott össze azért, hogy az Amerika szépe választásokat szervező Miss America teljes vezetése mondjon le. Minden okuk megvan erre, a Miss America igazgatótanácsának tagjai és a cég ügyvezetője, Sam Haskell ugyanis éveken át gyalázkodó, nőgyűlölettől bűzlő levelekben alázták a verseny résztvevőit. Pechjükre csütörtökön nyilvánosságra kerültek a leveleik.

Haskellt már pénteken felfüggesztette állásából az igazgatótanács, de a volt szépségkirálynők szerint ez kevés - hiszen maguk az igazgatótanács tagjai is benne voltak a levelezésben, vagyis a legjobb esetben is régóta tudniuk kellett a dologról, nem csak a csütörtöki szivárogtatásból értesülhettek a történtekről. Arról nem is beszélve, hogy jónéhányuk aktívan is részt vett a gyűlölködésben.

A volt szépségkirálynők Haskell mellett a Miss America elnöke, Josh Randle, az igazgatótanács elnökét, Lynn Weidner és Tammy Haddad igazgatótanácsi tag távozását követelték levelükben. Haddad a levél megjelenése után le is mondott. (Via Huffpo)