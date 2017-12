Nagyon szép esküvőt tartott az amerikai határőrség egy elítélt drogcsempésznek

Az amerikai határőrség egyik emberségesebb hagyománya, hogy a nemzetközi gyereknapon egy órára kinyitják a határzárat, hogy azok is találkozhassanak a határ másik oldalán élő szeretteikkel, akik amúgy be se léphetnek az Egyesült Államokba. Idén az amúgy is meghitt és megható esemény fényét még egy esküvő is emelte. A határőrség engedélyével ezt az egyórás kegyelmi időszakot kihasználva házasodhatott össze mexikói menyasszonyával az amerikai Brian Zachary Houston.

A Washington Post beszámolója szerint az esemény annyira kedves és megható volt, hogy még az általában vakbélgyulladás-komolyságú amerikai határőrök is mosolyra fakadtak. Mígnem megtudták, hogy a vőlegény, Houston elítélt bűnöző, akire a jövő év elején szabják majd ki a büntetést azért, mert 60 kiló metamphetamint, kokaint és heroint próbált becsempészni az országba.

Ez már kereskedelmi mennyiség, így bár Houston tagadja, hogy a drogkartelleknek dolgozott volna, súlyos börtönbüntetés vár rá. Amúgy Houston abban valószínűleg nem hazudik, hogy csak egyszerű futár volt, nem mesterbűnöző. A Post beszámolója szerint amikor megállították a határon, a kocsija bűzlött a kábítószertől, ő maga pedig remegve adta át a slusszkulcsát a határőröknek, hogy azok kinyissák a megpakolt csomagtartóját.

Houston bűnösnek vallotta magát, és az ügyészséggel kötött megállapodása részeként leadta útlevelét és megígérte, hogy soha többé nem látogat Mexikóba, ahol élettársa, Evelia Reyes él a kislányával.

"Ez a szerencsétlen eset elszakította őket egymástól" - magyarázta Russell Babcock, Houston ügyvédje. Mint mondta, valaki azt tanácsolta az ügyfelének, hogy házasodjon össze élettársával. "Neki meg fogalma se volt róla, hogy ezzel a nemzetközi hírekbe is be fog kerülni". Ahogy a határőröknek se volt fogalmuk arról, hogy Houston kicsoda. A férfi teljes lakodalmi díszben érkezett a határra, és engedélye is volt. A határőrség évente 12 családnak engedélyezi a találkozót a senki földjén, idén Houstont és Reyest is beválogatták.

A kiválasztásban egy nonprofit szervezet, a Border Angels is segít. A szervezet ügyvezetője, Enrique Morones szerint ők viszont csak a pályázók nevét és születési adatait küldik el a határőrségnek, a pályázókat a hatóságnak kellene ellenőriznie. És bár a határőrség közölte vele, hogy nem akarnak büntetett előéletűeket beválogatni, Houston nem mondta, hogy az lenne. És mert a határőrség be is válogatta a férfit a kiválasztottak közé, nem is gondolta, hogy az lehet.

A hatóságok nem adtak magyarázatot arra, hogy ez hogy történhetett meg. (Via The Washington Post)