Petíció indult Matt Damon ellen

Matt Damon a Leépítés című film egyik jelenetében. Fotó: Photo credit: Paramount Pictures/AP

Már több mint 22 ezren írták alá azt az online petíciót, amely Matt Damon eltávolítását követeli az Ocean's 8 című filmből. Ez az Ocean's sorozat női főszereplőkkel megvalósított újraindítása, amelyben az eredeti trilógiában játszó Damon egy cameóban bukkanna fel.

A petíció indítói két okból követelik Damon eltávolítását a filmből, mely szerintük "elvileg egy, a nőket felemelő" alkotás volna:

Damon állításuk szerint védelmébe vette a Miramax Italy egykori főnökét, aki akkoriban állítólag a zaklatási botrány kulcsfigurájának, Harvey Weinsteinnek hajtott fel nőket;



Damon a minap egy nyilatkozatában felvetette, hogy azért van különbség a fogdosás és az erőszak között.



Damon utóbbi nyilatkozatában azt is mondta, hogy "vízválasztóhoz érkeztünk, ami nagyszerű, de van egy dolog, amiről senki se beszél... hogy a férfiak döntő többsége, akikkel együtt dolgoztam, soha nem tenne ilyesmit". Ez elég buta mondat volt, de végül most nem emiatt támadják, hanem mert szerinte "van különbség aközött, ha valaki megcsapkodja a másik fenekét és a nemi erőszakolók meg a gyerekeket szexuálisan zaklatók között". Damon mindkettőt elítélendő viselkedésnek tartja, amelyek ellen fel is kell lépni, de szerinte "összemosni azért nem kéne a két dolgot".

A másik sztori eggyel bonyolultabb. A Weinstein-ügy kirobbanása után Sharon Waxman újságíró azt állította, hogy Damon is részt vett egy 2004-es zaklatási ügy eltusolásában. Waxman akkori értesülései szerint a Miramax Italy akkori vezére, Fabrizio Lombardo hajtott fel nőket Weinstennek. Miközben erről írt, Damon és Russel Crowe is felhívták, hogy kiálljanak Lombardo mellett. A cikkből végül semmi se lett, a New York Times nem hozta le.

Damon azt elismeri, hogy felhívta Waxmant, de azt mondja, hogy neki Weinstein annyit mondott, hogy egy lejárató cikk készül Lombardóról. A producer annyit kért tőle, hogy szakmailag kezeskedjen Lombardóért, és ő ezt tette. A petíció kezdeményezői szerint Damon "nem pusztán nem vett tudomást róla, de még lehetővé is tette Weinstein tűrhetetlen viselkedését". (Via People)