Egy amerikai tini lemészárolta a barátnője szüleit, mert neonácinak hitték, és el akarták választani a lánytól

Kétszeres gyilkossággal vádolnak egy 17 éves virginiai fiút, mert lelőtte 16 éves barátnője szüleit. A rendőrség egyelőre nem közölte hivatalosan, mit tart a bűncselekmény indítékának, a Washinton Post nyomozása és háttérbeszélgetései alapján azonban valószínűnek tűnik, hogy a gond az volt, hogy

a szülők neonácinak tartották a fiút, és el akarták szakítani tőle a lányukat.

A pár júniusban ismerkedett meg, és tanúk szerint egy viharos és gyorsan elmélyedő tiniszerelem volt az övéké. A szülők azonban hamarosan gyanakodni kezdtek arra, hogy valami nincs rendben, a lányuk ugyanis elújságolta nekik, hogy a barátja nagyon jó történelemből, és hogy képzeljék, a zsidók is felelősek a második világháborúért.

A szülők, elsősorban az anya később nyomozni kezdett a fiú után, a barátait pedig arra kérte, segítsenek neki második világháborús dokumentumfilmeket válogatni, amiket megnézhet együtt a lányával, és amik segítségével kiverheti a gyerek fejéből a náci eszméket. Az anya egyébként egy idősek otthonát üzemeltetett és világ életében toleránsnak, nyitottnak és demokrata kötődésűnek vallotta magát, még Obama elnökválasztási kampányában is részt vett.

Ezért is akadt ki nagyon, amikor elkezdte gyanítani, hogy a fiú és a lánya neonáci Twitter-oldalakat követnek és neonáci rendezvényekre járnak. A nő ekkor döntötte el, hogy beavatkozik, ugyanis nem tűrheti a gyűlöletet a házában.

Felfedezéseiről tájékoztatta a helyi iskolaigazgatót is, és beszélgetéseket szervezett a lányával, néha olyanokat is, amiken a lány nagyanyja is ott volt. Ezek általában sírással és kiabálással végződtek, a lány ugyanis nem tűrte, hogy elszakítsák a barátjától.

Miután a szülők nyilvánvalóvá tették, hogy a fiú nem jöhet többé be a házukba, egy alkalommal, mikor a család már karácsonyra díszítette az otthonát, mégis besurrant a lányhoz. A szülők ekkor mentek be a lány szobájába, és konfrontálódtak a párral. A fiú ekkor elővett egy fegyvert, és lelőtte a barátnője szüleit, majd magával is végezni próbált. Jelenleg kórházban ápolják. (Washinton Post)