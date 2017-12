Kigyulladt egy pláza a Fülöp-szigeteken

Szentestére készülődvén, ajándékcsomagoláshoz, főzéshez, fadíszítéshez ajánlom mára a 444-et. Utcára menni nem éri meg, ugyanis már most is nagyon meleg van (9 fok), így minden csupa sár. Reggelre pedig milyen zenét is rakhatnék be, mint a világ legjobb, ám legindokolatlanabb popegyüttesének legkarácsonyibb dalát: