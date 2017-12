Steve Bannon elkezdte oltogatni Donald Trump lányát

Steve Bannon, az elnök korábbi főtanácsadója a Vanity Fairnek adott interjújában beleszállt Trump lányába és vejébe. Bannont augusztusban váltották le, és utána visszatért a Breitbarthoz. A kirúgásában pedig benne lehetett Ivankáék keze is.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Ivanka Trumpot és Jared Kushnert közös néven csak Javankának nevezte, és szerinte az összes rossz döntés tőlük származik.

Felidézett egy olyan fehér házi találkozót is, ahol azzal vádolta meg Trump lányát, hogy ő a szivárogtatások királynője. Elmondása szerint Ivanka erre annyival reagált: „Egy kibaszott hazudozó vagy!”



Ivanka Trump és férje, Jared Kushner Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance/AFP

Szerinte azért is Ivanka a felelős, hogy a republikánusok elbuktak eg választást Alabamában. Miközben a republikánus jelöltet, Roy Moore-t azzal vádolták, hogy kamaszlányokat molesztált, az elnök lánya arról beszélt, hogy külön hely van a pokolban azok számára, akik gyerekekre vadásznak.



Mivel Bannon még a vádak ellenére is Moore-t támogatta, most visszavágott Inabkának: „Mi is a helyzet az apjával és azzal a 13 évessel?” -utalt arra a kalforniai nőre, aki azt állította, hogy Trump megerőszakolta, amikor gyerek volt.

Kushnerről pedig azt gondolja, hogy a milliárdos ingatlanbefektető semmit sem tud Trump lecsúszott, középosztálybeli támogatóiról. Mivel állítólag Kushner volt az, aki rávette Trumpot, hogy rúgja ki az FBI főigazgatóját, Bannon megjegyezte róla, hogy ez volt modern politikatörténet leghülyébb politikai döntése. (Guardian)