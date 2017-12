Az egyik leghíresebb karácsonyi duett lett David Bowie és Bing Crosby közös dala, pedig majdnem meg sem valósult

Minden idők egyik legfurább és sikeresebb karácsonyi duettjét David Bowie és Bing Crosby hozta össze, úgy, hogy majdnem el is maradt az egész.

Crosby producerei 1977-ben keresték meg Bowie-t, hogy énekelje már el a karácsonyi adásban a The Little Drummer Boy című dalt. Viszont Bowie egyáltalán nem akart belemenni, hiába jelent meg a forgatáson, utálta a dalt.

A producerek azonban nem adták fel, és egy csapat dalszerzővel összeállva pár órával a forgatás előtt összerakták ezt a hibridverziót, amibe a Béke a Földön-vonal is megjelent a klasszikus dal elemei mellett.

Ezt a verziót már Bowie is szerette, így fordulhatott elő, hogy a korszak zavarbaejtő androgün sztárja együtt énekelhetett az amerikai sajtóban csak "Mr. White Christmas" néven emlegetett Crosbyval, két teljesen külön világ furcsa találkozása lett ez.

A rákövetkező években a szám egyre nagyobb sláger lett, hamar eltűnt belőle az a fura hatás is, amit elsőnek okozott. Kislemezként végül csak 1982-ben jelent meg, de azóta rengeteg karácsonyi válogatáson szerepelt.

A duettet 1977 szeptemberében rögzítették, Bowie ekkor 30 éves volt, Crosby pedig 73. Az idős sztár egy hónap múlva halt meg szívinfarktusban, így a különleges felvétel már csak a halála után, karácsony előtt került adásba.

Maga Bowie meghívása is a véletlenen múlott: Crosby éppen Nagy-Britanniában volt egy turnén, itt rögzítették a műsorait is út közben, ekkor készült a karácsonyi adás is, amibe több brit hírességet is meghívtak. Bowie pedig meglehetősen közel lakott, ráadásul a producerek belementek, hogy ha eljön a műsorba, leadják a Heroes című épp megjelent szám klipjét is.

Az a visszaemlékezések szerint azonban kérdéses, hogy Crosbynak volt-e egyáltalán fogalma arról, ki is az a David Bowie. A munkálatokban résztvevők egyike szerint elképzelhető, hogy minden idők egyik legsikeresebb énekese nem is hallott korábban semmit Bowie munkáiból. Volt olyan egykori munkatárs, aki szerint viszont ha máshonnan nem is, gyerekei révén biztos kellett találkozzon Bowie műveivel.

Az eredeti forgatókönyv szerint Crosby házába látogató Bowie a zongora mellett kiszúrta volna a Little Drummer Boy kottáját, majd megjegyezte volna, hogy ez a fia kedvenc darabja és elénekelték volna. Csakhogy Bowie utálta ezt a számot és nem volt hajlandó énekelni.

A műsor három dalszerzőjének végül 75 perce volt arra, hogy a stúdió alagsorában lévő zongorán összehozzanak valamit. Ebből született meg a Peace on Earth eredeti dallama, amit aztán beledolgoztak a klasszikus dalba. A két énekes egy órával a felvétel előtt kapta meg ezt a verziót.

A felvétel adásba kerülése után évekig csak kalózmásolatokon terjedt a dal, majd jött az 1982-es kislemez, és onnantól a világhír. (via Washington Post)