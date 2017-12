Bocsánatot kér Orbántól a feleségverős mondata miatt Nagy Bandó

"Nem vagyok érzéketlen ember, azóta is bánt, ami történt, és keresem a lehetőséget, hogy ezt kifejezzem. Karácsonyi családi együttlétünk alatt jutottam el odáig, hogy most írjak Önnek, és levelére reagálva kérjek bocsánatot a Miniszterelnöktől és Családjától," írta Bayer Zsoltnak címzett nyílt levelében Nagy Bandó András. A humorista a december 20-i Egyenes beszéd című műsorban számolt be arról, hogy a kecskeméti kórházba azt hallotta, odaviszik Lévai Anikót, mikor Orbán Viktor elveri. Nagy Bandó kijelentésétől az ATV elhatárolódott, az interjút nem is tették elérhetővé.

Nagy Bandó szerint a beszélgetés többi részében nem volt kivetnivaló.

"Aggódva a szeretett Országom jövőjéért, és ez akkor is igaz, ha Ön és elviekben társai másképp gondolják ezt a jövőt, és úgy vélik, az a helyes út, amit Önök képviselnek,"

írta. Mióta a beszélgetés lement, sokan megállítják, számol be Nagy Bandó, akinek az "idősebbek elpanaszolták, hogyan maradtak magukra, özvegy magányosként, mert a jobb jövőjükért külföldre menekültek a gyerekeik, unokáikkal együtt, a fiatalabbak arról beszéltek, hogy a szívük szakad meg, de itt hagyják az országot."

"Humoristaként sem, íróként és publicistaként sem tudott megvásárolni és megváltoztatni senki, elveimen sosem változtattam. (...) A jót akaró ember mondja a magáét, akkor is, ha szembe megy az árral, és akkor is, ha többen, vagy sokan vannak más véleményen. Ebben sajnos benne van a hibázás lehetősége is. Ez történt,"

utal a kecskeméti mondatára. Nagy Bandó végül azzal zárja, hogy kivonul a közéletből,