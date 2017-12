Kósa Lajos édesanyja megvette egy sertéstelep felét

A Népszava szerdai száma szerint a miniszter 82 éves édesanyja vette meg tavalyelőtt egy mátészalkai, sertéstenyésztéssel foglalkozó Kft. üzletrészének felét. A lap szerint a tulajdonrészt a család egy távoli rokonától, egy mezőgazdásztól szerezte meg a nyugdíjas asszony.

A Méker Kft. felének eladásától 2015-ben, a Parlament közelében található Hold utcában egyeztek meg egy ügyvédi irodában, itt Kósa Lajos három rokona is jelen volt: a politikus édesanyjához, Kósa Lajosné Bacskó Katalinhoz a család egy távolabbi ágának két mátészalkai tagja, a mezőgazdász Szilágyi János fiai, Balázs és Gábor csatlakoztak. Kósa édesanyjának korábban semmi köze nem volt az állattenyésztéshez, nyugdíjazása előtt védőnőként és bölcsődei vezetőként dolgozott. A két másik rokonnak viszont nagyon is volt tapasztalata a sertésekkel, mint írják, a Szilágyi nagypapa is állattenyésztési telepet vezetett, a Méker Kft. elődjének tekinthető családi vállalkozást, a Szalka-Pig Kft.-t pedig még 1994-ben alapította akkori üzlettársával Szatmárhús Kft. néven a korábban téeszelnökként dolgozó Szilágyi János. A cég családi vállalkozás volt, 2005 óta nem volt külsős tulajdonostársuk.

Jól ment az üzlet, 2012-ben 315 milliós forgalom mellett 20 milliós üzemi hasznot csináltak. A vállalkozásnak azonban egy régi hitel miatt likviditási gondjai voltak, a kölcsönt még a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től (RFF) vették fel egy korábbi beruházásra. A vállakozás 2013-ra nagyjából tönkrement, a korábbi 300 millió feletti éves bevételük a tizedére zuhant, az eredményük negatívba fordult, a tartozásaik pedig egy év alatt ötvenmilliós növekedést produkálva 378 milliósra ugrottak. Ekkor valaki, vélhetően az RFF felszámolást kért, a nyíregyházi bíróság pedig 2014 júniusában elrendelte a Szalka-Pig felszámolását, a 220 milliós jelzálogjoggal terhelt mátészalkai sertéstelepre azonban a meghirdetett áron nem volt jelentkező. 2015 elején aztán az idősebb Szilágyi cége, a főleg zöldség-gyömölcs kereskedéssel foglalkozó Méker Kft. fő tevékenységét sertéstenyésztésre változtatták, ezt követően lépett tulajdonostársként a képbe Kósa Lajos édesanyja. 2015 végén közleményt adott ki a bíróság: októberben a Szalka-Pig meg tudott állapodni a hitelezőivel és tovább működhet.

A Népszavának Szilágyi Gábor úgy nyilatkozott, "Megvette a [Méker] Kft. a sertéstelepet (...) azon az áron, amivel [a Szalka-Pig Kft.] tartozott". Arra kérdésre, hogy miből, a férfi nem akart válaszolni. A vállalkozás 2014-es beszámolója szerint hetvenezer forintos saját tőkéje, kétszáztízezres eszközállománya volt. 2015 végén - miután Kósáné belépett a vállalatba - viszont már 67 milliós volt a saját tőkéje, főleg annak köszönhetően, hogy közbe belekerült 47 millió forint a kasszába, pedig a cég évközi tevékenysége mínuszos volt. Szilágyi Gábor szerint a sertéstelep vételára "nem is kevés (...) szerintem a piaci ár felett" volt. A vételárra vonatkozóan pontos összeget nem lehet tudni, de a felszámoló 345 milliós irányáron próbálta eladni, sikertelenül. A Méker Kft. 2016-ban már 30 milliós tiszta profitot ért el.