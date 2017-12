Észak-Korea felelős atomhatalommá nyilvánította magát

Folytatni fogja nukleáris csapásmérő képességei fejlesztését, jelentette be szombaton Észak-Korea, amely egyben "legyőzhetetlen" és "felelős" atomhatalommá nyilvánította magát. "Ne reméljenek semmilyen változást a politikánkban. Semmi sem áshatja alá vagy törölheti el országunk legyőzhetetlen hatalmi státusát" - írta közleményében a rezsim hivatalos hírügynöksége, a KCNA. A közleményben kicsit cukkolták Donald Trumpot is. "Az Egyesült Államok folyamatosan politikai, gazdasági, katonai diplomáciai és minden egyéb lépéseket tett az év végéig a KNDK ellen, de egy pillanatra se volt képes megfékezni a fejlődést, a KNDK pedig biztos az ügyében és a győzelmében is" - írták.

Észak-Korea ellen december közepén egyhangú határozatban hozott új szankciókat az ENSZ Biztonsági Tanácsa, vagyis azokat még Észak-Korea kvázi-szövetségesei, Oroszország és Kína is megszavazták. Igaz, Oroszország az év végén olajat adott el Észak-Koreának, bár az orosz külügyminisztérium tagadja, hogy ezzel megsértették volna a szankciókat - még ha azt nem is, hogy valóban olajat szállítottak volna. Igaz, az ENSZ szankciói nem teljes embargót jelentenek, csak korlátozták az Észak-Koreába eladható nyers- és finomított olaj mennyiségét. (Via The Guardian)