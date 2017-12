Most kiderül, milyenek voltak a hétköznapok az ókori Egyiptomban

Londoni kutatók egy különleges radiológiai technikával láthatóvá tették azokat a szövegeket, melyek a múmiapólyákon találhatók - írja a BBC.

A múmiapólyával -mely részben papiruszból készült - tekerték be a halottak testét, mielőtt koporsóba tették őket. A felfedezésnek köszönhetően a tudósok most nagyobb betekintést nyerhetnek az ókori egyiptomiak mindennapjaiba, ugyanis a fáraók sírjainál található propagandaszövegekkel ellentétben ezeken nem az utókornak szóló, dicsőítő üzenetek olvashatók. Az újrafelhasznált papiruszokon olyan hétköznapi dolgok vannak, mint például egy egyszerű bevásárlólista. Azzal, hogy ezeket a papiruszokat a múmiapólyáknak köszönhetően 2000 éven át sikerült megőrizni, rengeteg új információhoz juthatnak a kutatók. Bár a ragasztások és az idő múlása miatt a szövegek részben olvashatatlanok voltak, most az új eljárásnak köszönhetően ezek is láthatóvá váltak.