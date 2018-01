Stresszlabdával dobta torkon kollégáját egy brit rendőrtiszt

Az essexi rendőrkapitányság helyettes vezetőjét, Matthew Hornet nem megfelelő munkahelyi viselkedéssel vádolják, miután egy fiatalabb kollégájához vágott egy stresszlabdát, piros foltot ejtve ezzel a rendőr torkán.

A kapitányhelyettes meghallgatása január közepén lesz majd, most jelent meg erről beharangozó, így talált rá a brit sajtó is az esetre. Az összefoglaló szerint Horne a gumilabdát mindenféle világos ok nélkül dobta el erősen, miközben irodájában két másik rendőrrel tartózkodott. Az eset valamikor 2015 októbere és 2016 májusa között történt, ennél többet nem árult el a közlemény.

A jelentés szerint a három rendőr rendőrségi ügyekről beszélgetett, amikor látszólag mindenféle ok nélkül Horne előbb eldobta a stresszlabdát, majd két kézzel fel is lökte a fiatal rendőrt. A vádak szerint a kapitányhelyettes később a parkolóban hevesen káromkodott egy kollégájára. (Guardian)