A veszprémi érsek szerint az ultraliberálisok ördögi terve, hogy idehívják az ultrakonzervatív muszlimokat a keresztények ellen

Márfi Gyula veszprémi érsek az érsekség honlapjára töltötte fel főpásztori üzenetét. Márfi arra vállalkozott, hogy összefoglalja, mi minden tölti el aggodalommal így az újév közeledtével.



Ilyen például Európa látványos elkereszténytelenedése, amit elmondása szerint Ferenc pápa is érzékelt már. Az érsek szerint gond az, hogy

„Az Európai Unió vezető politikusai és a nyugat-európai országok vezetői közt alig találunk hívő keresztényeket, és igen kevés a normális csalá­di életet élők száma is. Ha valaki nagy nyilvánosság előtt közzéteszi “másságát”, például azt, hogy ő se nem férfi, se nem nő, azt valóságos hősként ünneplik, selejtes produkcióval is megnyerhet bizonyos verse­nyeket …”

Az érsek mesél arról is, hogy egy római egyetemen végül visszamondták XVI. Benedek pápa meghívását, arra hivatkozva, hogy az egy világi intézmény, majd sorolja szépen, hogyan jelentéktelenednek el a keresztény ünnepek és események a nyugati országokban. Az érsek például úgy értesült, hogy Angliában a karácsonyt már csak gyermekek napjának hívják.

Innen már csak kis logikai ugrás, hogy Márfi arról beszéljen, hogy

„Ezek után talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a migráció támogatása mögött is a kereszténység elleni megmagyarázhatat­lan – és talán ördöginek is nevezhető – gyűlölet húzódik meg. Ahogy két­ezer évvel ezelőtt az írástudók és a farizeusok segítségül hívták az ál­taluk gyűlölt Pilátust, hogy megszabaduljanak Jézustól, úgy hívják ma is segítségül az ultraliberálisok az ultrakonzervatív muszlimokat, hogy vég­legesen felszámolják az európai kereszténységet, hogy megszabadítsák Eu­rópát Jézus híveitől.”

Márfi azt nem akarja állítani, hogy ez lenne a migráció támogatásának egyetlen célja, de azért abban biztos, hogy az alapcélok alatt jelen van.

A szöveg végére jönnek a pozitív jelek: a veszprémi érsek szerint azért van mire hivatkozva reménykedni. Ilyen például a szép alkotmányunk (!), Magyarország védi a házasság intézményét, azaz mint ami csak férfi és nő között valósulhat meg, valamint Magyarország támogatja a gyermekvállalást is.

Majd hozzáteszi még:

„Hazánk világi vezetői közt egyre többen vállalják nyíltan a hitüket, s akik nem gyakorolják vallásukat, azok is jó kapcsolatokra törekszenek a vallá­si vezetőkkel és támogatják az egyházakat. Magam is egyre nehezebben tu­dok eleget tenni a meghívásoknak, amelyek világi objektumok, illetve fel­újított keresztek, keresztutak, szentkutak megáldására szólnak. A szent helyek profanizálódása után elindult egy ellenkező folyamat: szakralizáljuk azt is, ami profán.”