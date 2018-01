Saját anyja szerint zsidó származású a legismertebb amerikai neonáci honlap vezetője

A legismertebb amerikai náci honlap, a Daily Stormer egyik kezelője, Andrew “Weev” Auernheimer anyja beszélt arról a Newsweeknek, hogy fia családjának mindkét ágán vannak zsidó felmenők.

A 32 éves Auernheimer nemrég arról beszélt egy podcastban, hogy a zsidók tehetnek arról, hogy a honlapjuk elveszítette a .com domainjét, miután egy szélsőjobboldali férfi meggyilkolta a Charlottesville-ben tüntető Heather Heyert, akit aztán a Daily Stormer nekilátott gyalázni.

Auernheimer arról beszélt ebben az adásban, hogy „ha nem hagytok minket békésen tiltakozni, akkor az egyetlen választásunk, hogy meggyilkolunk titeket. A gyerekeiteket. Hogy megöljük az egész családotokat. A szólásszabadság hiányában egyetlen eszközünk marad, hogy kifejezzük tiltakozásunkat, és az az, hogy lemészárlunk titeket, mint a kutyákat. És meg fogjátok kapni, és a gyerekeitek meg fogják érdemelni a halált”.

A Daily Stormer ugyan rengeteg tárhelyét elveszítette az elmúlt hónapokban, és folyamatosan költöznie kell, de a szerkesztők anyagilag jól jártak, havi több ezer dollár jár nekik névtelen adományozóktól.

A podcast házigazdája Christopher Cantwell volt, aki maga is ott járt Charlottesville-ben, és jelenleg házi őrizetben van, mert a vádak szerint könnygázt használt a tüntetésen. Auernheimer felvetése a zsidó gyerekek lemészárlására kellemetlen helyzetbe is hozhatta, mivel gyorsan megjegyezte a műsort hallgató FBI-ügynökök és ügyészek kedvéért, hogy zsidók megölése szerinte bizonyosan egy nem kívánatos megoldás.

De a Newsweek beszámolója szerint Auernheimer nem tántorított eredeti témájától, és arról beszélt, hogy azért a kísérletért, ahogy megpróbálták elhallgattatni, gyilkossággal kell visszavágni. Ismét elmondta, hogy nem maradt más eszközük, most már, hogy az interneten nem beszélhetnek szabadon, és ez a gyilkosság. Kitért később arra is, hogy a bosszúnak a zsidók felső osztályára, a legzsidóbb zsidókra kell fókuszálnia.

A Newsweek próbálta felvenni a kapcsolatot Auernheimerrel, de nem jártak sikerrel. A férfi állítólag jelenleg Ukrajnában él, miután börtönben ült egy hackertámadásért.

Auernheimer esetleges zsidó származásáról már 2012-ben írt a Gawker, a férfi akkor tagadta az egészet, most viszont a saját anyja is megerősítette ezt a Newsweeknek: Alyse Auernheimer elmondta a lapnak, hogy elszomorította, ahogy fia gyerekek halálát kívánta. Anya és fia között már több mint egy évtizede nincs kapcsolat, mint a nő fogalmazott, a férfi nem szereti őket. Beszélt arról is, hogy Auernheimer egy nagy, vegyes származású családba született, ahol őslakos örökség mellett minden bizonnyal jelen van a zsidó származás is, a család mindkét ágán.



A hackerként is aktív Auernheimer közismerten az egyik legszélsőségesebb szereplő az amerikai szélsőjobboldalon, olyan fórumokról is kitiltották már, melyeket kifejezetten a szólásszabadság ígéretével hirdetnek.

A Newsweek kereste az FBI-t is Auernheimer legutóbbi podcastos szereplésével kapcsolatban, de az ügynökség nem kívánt reagálni. A lap arról is ír, hogy a Daily Stormer kommentoldalaként működő aloldalon már korábban örökös kitiltással fenyegettek mindenkit, aki Auernheimer esetleges zsidó származásáról írna.