Távoznia kellett a séfnek, aki Facebookon dicsekedett azzal, hogy nem vegan étellel verte át vegan vendégeit

Laura Goodman vezető séfje és társtulajdonosa volt a Carlini éttermeknek Nagy-Britanniában. Összesen két éttermük van, Shifnal és Albrighton városában. A nőnek azonban le kellett mondania, miután halálos fenyegetéseket kapott, amiért arról posztolt Facebookon, hogy vegánokat vert át nem vegán ételekkel.



Goodman egy csoportban írt arról szombat éjjel, hogy péntek este jött hozzá egy ítélkező vegán, aki úgy feküdt most le, hogy még mindig azt gondolja, hogy ő egy vegán. Amikor a csoport egy másik tagja rákérdezett, hogy mire gondolt, Goodman azt válaszolta, hogy valójában többesszámot kellett volna alkalmaznia, hogy nem egyikük nem vegán, hanem többen sem.

A csoport egy másik posztja alatt is arról írt, hogy átvert egy vegánt pár órával korábban. Posztjai hamar kikerültek a csoportból, és villámgyorsan terjedni kezdtek a közösségi oldalakon, óriási felháborodást kiváltva a vegánok és nem vegánok között is. Az éttermek TripAdvisor és Google oldalaira ömlöttek a negatív értékelések, a Facebook-oldalt pedig le is kellett kapcsolni a tiltakozás hatására.

Goodman vőlegénye és társtulajdonosa, Michael Gale elmondta, hogy halálos fenyegetéseket is kaptak. Az étterem végül szerdán közleményben kért elnézést, ebben jelentették be azt is, hogy Laura Goodman lemondott, és egyelőre még nem tudják mi lesz vele, de egy új vezető séfet felvesznek a két étterembe.

Goodman elmondta azt is, hogy nagyon sajnálja, ami történt, és hogy nem kevert húskészítményt az ételekbe.

Egy helyi vegan viszont nem volt elégedett, mert szerinte nehéz elképzelni, hogy Goodmannak ne legyen köze a jövőben az éttermekhez, miközben a vőlegénye tulajdonos maradt. A nő elmondása szerint az étterem azt közölte velük, hogy nem hússal, hanem tejtermékkel ütötték fel a vegannak eladott ételt.

A helyi fogyasztóvédelmi hatóság is vizsgálatot indított az ügyben, az éttermek a tervek szerint a hét második felében nyithatnak ki újra. (Guardian)