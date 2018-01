Trump arról tweetelt, hogy az övé nagyobb Kim Dzsongunénál

„Nekem is van [...] de az enyém sokkal nagyobb és erősebb” – írta kedvenc kommunikációs csatornáján, a Twitteren Donald Trump amerikai elnök Kim Dzsongun észak-koreai diktátornak címzett üzenetében. Trump ezúttal az atomháborút tette pöcsméregetés tárgyává, mert Kim Dzsongunk egy éveleji nyilatkozatában arról beszélt, hogy az atomcsapás indítógombja mindig a keze ügyében van.

„Az észak-koreai vezér Kim Dzsongun azt mondja, hogy »az Atomgomb mindig az asztalán van.« Megmondaná neki valaki abból az elgyengült és éhező rezsiméből, hogy nekem is van Atomgombom, de sokkal nagyobb és erősebb az övénél, és az én Gombom működik!” – írta.

Mondanom se kell, hogy Trump megnyilvánulása élesen szembe megy azzal, amivel szövetségesei és saját külügyminisztériuma próbálkozik éppen. Dél-Korea például pont történelmi jelentőségű csúcstalálkozóra próbálja rávenni északi szomszédját, és az amerikai külügyminisztérium, élén Rex Tillerson külügyminiszterrel is jelezte, hogy akár feltétel nélkül is készek tárgyalni Észak-Koreával.

A reakciója egyben erős túlreagálása is Kim nyilatkozatának. Az északi diktátor lényegében csak arról beszélt, hogy készen áll bevetni az atomfegyvereit - és mi másért is építene atomfegyvereket egy hatalmát féltő elszegényedett diktatúra, ha nem azért, hogy elrettentésre használja a fegyvereit. Az elrettentésnek pedig lényege, hogy ezek a fegyverek valóban bármikor bevethetők legyenek.

Trump amúgy nagy formában kezdte az évet, első teljes munkanapján tweetelt arról, hogy

De legalább ezek nem fenyegettek azonnali nukleáris háborúval. Nem úgy az észak-koreaiaknak címzett üzenet, amit egy demokrata képviselő, Jim Himes játszótéri kardrázáshoz hasonlított. „Márpedig mindenki, aki valaha járt óvodába, tudja, hogy aki a leginkább veri a mellétt, az a leggyengébb az egész homokozóban” – mondta. Condoleezza Rice, George W. Bush külügyminiszterének egykori tanácsadója, Eliot A. Cohen szerint az üzenet Trump „éretlenségéről” tanúskodik, ami elég veszélyes tulajdonság, ha a világ elsőszámú vezetőjét jellemzi.

Trump támogatói szerint viszont az üzenet „erőteljes kiállás”, amely szembenézésre kényszerítheti Észak-Koreát a veszélyekkel, melyeket atomprogramjával hozott magára. (Via The New York Times)