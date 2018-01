Újra észlelték a cukorrabló medvét egy keresztényhavasi vendégháznál

Szerdán csendőrt kellett hívni a romániai Keresztényhavason, mert ketten is medvét láttak a Postăvarul menedékháznál, a sípálya szomszédságában. A medveészlelés miatt több csendőrt is a sípályához vezényeltek, mivel tavaly novemberben egy medve többször is a menedékház körül ólálkodott,

egyszer sikerült behatolnia is, és magával vitt egy zacskó cukrot és egy doboz cukorkát.

A Maszol.ro szerint legutóbb december 11-én volt a helyszínen, akkor tönkretette a hegyimentők székhelyének garázskapuját. Rolf Truetsch, a menedékház adminisztrátora decemberben, egy brassópojánai tanácskozáson Mircea Dobre turisztikai minisztertől kért segítséget. Azt mondta: az feleljen, hogyha a pályákon vagy az erdei ösvényeken emberre támad a medve, aki arra vár, hogy „valami szerencsétlenség történjen”.