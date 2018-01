Az amerikai nő kinn hagyta a gyerekeit az autóban a mínuszokban, aztán betették egy börtönbe, ahol nem jó a fűtés

A Kentucky államban lévő Louisville-ben az utóbbi néhány napban nem ment nulla fok fölé a hőmérséklet. Éppen ezért lepődtek meg a járókelők kedden, hogy az egyik áruház parkolójában 3 gyerek, egy négyéves, egy húsz és egy hat hónapos fagyoskodott egy parkoló autóban. Néhányan értesítették is a rendőrséget, akik 20 percig várakoztak az autónál, mire visszatért a gyerekek anyja, a 28 éves Broquel King.

Fotó: Louisville Metro Corrections

A nő azt mondta, csak 5 percre hagyta ott a gyerekeket, a rendőrök viszont ezt teljesen jogosan nem hitték el, hiszen már ők is 20 percet vártak, miután értesítették őket és a helyszínre érkeztek.



A nőt kiskorú veszélyetetése miatt szerdán el is ítélték, és elvitték a helyi női börtönbe, ami a nagy hidegben szintén fűtési gondokkal küzd, a rabok panaszkodnak is, hogy a kiosztott dupla takarók és forróvizes palackok ellenére is nehezen viselik a hideget. (Metro via 24.hu)