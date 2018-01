Ignatieff: Máshol csak tudományos téma a liberális demokrácia válsága, de Magyarországon ebben élünk

Michael Ignatieff, a CEU rektora interjút adott a Timesnak az egyetem körül kialakult helyzetről és az Orbán-kormány Soros elleni kampányáról. A rektor szerint a kormány Soros elleni kampány államilag támogatott gyűlöletkeltés, és egészen elképesztő, hogy egy EU tagállam kormányzó pártja milliárdokat költ és egy teljes választási kampányt épít arra, hogy gyalázzon egy New Yorkban és Londonban élő milliárdost, aki dollármilliárdokkal segítette a szülőhazáját. Sőt, a rektor azt mondta, nincs még egy filantróp, aki annyit költött volna Magyarországra és Magyarországon, mint Soros György.



„Más egyetemeken úgy beszélnek a liberális demokrácia válságáról, mint tudományos témáról. Itt ebben élsz”



- mondta az újságíróból lett politikusból lett akadémikus, aki szerint a CEU igyekezett megfelelni a kifejezetten ellene hozott új oktatási törvénynek is, és ennek keretében képzéseket indított New Yorkban is. Erre viszont a magyar kormány kitolta a törvényben szabott határidőket 2019-ig. Ignatieff szerit azért, mert Orbánék nem akarnak a választások előtt megegyezni a CEU-val, ez ugyanis nem az ő narratívájukat szolgálná, mert azt mutatná, hogy a kormány nem is minden fronton áll harcban Soros Györggyel.

Ignatieff szerint azonban a CEU nemcsak Orbánék ellen igyekszik védeni az oktatási szabadságot, de azt is igyekszik megértetni Orbánékkal és a támogatókkal, hogy a CEU nem azonos az alapítójával. A rektor azt mondta, ő ugyanúgy nem tud felelősséget vállalni Soros tetteiért és szavaiért, ahogyan Soros sem szólhat bele közvetlenül az egyetem tudományos irányításába, hiszen ezt jelenti az intézményi függetlenség és az oktatási szabadság, amit egyébként a rektor szerint Soros sokkal inkább megért, mint Orbán Viktor. (The Times)