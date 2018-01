Olyan hideg lett Floridában, hogy zöld leguánok potyognak a külvárosi fákról!

Az Egyesült Államok teljes keleti partvidékének időjárását egy északi ciklon határozza meg, ami az előrejelzések szerint a jövő héten fogja igazán jégbe borítani az országot, de már most rendkívüli időjárást hozott. Floridában például, ahol még december-januárban is húsz fok feletti hőmérsékletek szoktak lenni, Miamiban és környékén is 5 fok alá esett a hőmérséklet. Ennek az első áldozatai a környéken szabadon élő zöld leguánok, amelyek ilyen alacsony hőmérsékleten már mozgásképtelenre dermednek.

Így most Dél-Floridában zöld iguánák potyognak az égből:

A hüllők tíz fok alatti hőmérsékletnél kezdenek elmerevedni, 5 fok alatt pedig teljesen mozgásképtelenné válnak. De ha kiteszik őket a napra, összeszedik magukat. A szakértők azt viszont nem javasolják, hogy bárki bevigyen magával a lakásba egy fagyott leguánt. "Ne gondolják, hogy halottak" - mondta a CBS-nek Kristen Sommers, a floridai hal- és állatvédelmi bizottságtól. A felmelegedő állatok ugyanis támadásként értékelhetik ezt, és megharaphatják a segítőkész embereket.

A zöld leguánok amúgy nem őshonosak Floridában, de az állam klímája általában kimondottan kedvező az invazív fajnak, melynek akár másfél méteresre is megnövő egyedei kerteket és házak alapjait túrják szét, székletükkel pedig szalmonellát terjesztenek. Ezért egyre többen próbálják befogni az állatokat, ez most a nagy hidegben könnyebb lesz. "Ez valóban lehetőséget kínál az egyedek befogására, de nem vagyok benne biztos hogy elég hosszú ideig lesz elég hideg ahhoz, hogy ennek lényegi hatása legyen" - mondta erről Sommers. (Via CBS)