Saját matracán feküdt majd fél napig egy gerincbeteg a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán

A munkahelyén lett rosszul egy gerincbeteg nő szerdán délután. Mentő vitte be a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályára délután fél háromkor. Néhány órával később a nő kénytelen volt felhívni a volt élettársát, és megkérni, vigyen be neki egy kempingágyat vagy matracot, mert már várnia kell az ellátásra, és szeretne lefeküdni a folyosón.

Az élettárs az RTL Híradójának nyilatkozva elmondta, hogy mikor este fél 7 felé odaért a kórházba, még mindig tömegével várakoztak az emberek, nem is mindenkinek jutott ülőhely. A férfi szerint azért, mert nagyon kis létszámú volt a sürgősségi osztály személyzete.

A nőt, több órás várakozás után végül este 8 táján kezdték ellátni, infúziót azonban még a saját matracán, a folyosón fekve kapott.

Végül éjfél táján hagyhatták el a kórházat.

A kórház szóvivője azt mondta, ez megesik, főleg most, hogy a napokban a szokásosnál is sokkal több beteget kellett ellátniuk. Igyekeztek más osztályokról is ágyakat csoportosítani át a sürgősségire, de így sem jutott mindenkinek.

