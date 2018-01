Belökte kampányát a Momentum

Kecskeméten gyűltek össze a momentumosok, hogy hivatalosan is beindítsák a párt kampányát a 2018-as választásokra. Az elmúlt hetekben több fontos poszton is változás történt a Momentumban, erre is utalt a beszédében Fekete-Győr András elnök, aki egyben bejelentette, hogy Soproni Tamás elnökségi tag vezeti majd a párt kampányát.

Fekete-Győr üdvözölte a helyszínen a közmédia riporterét, mivel állítólag ez volt az első alkalom, hogy a közszolgálat mikrofont küldött egy rendezvényükre. Sopronival együtt mindketten arról beszéltek, hogy a reményt kell visszaadni a generációjuknak és szüleik generációjuknak arra, hogy Magyarországot visszatérítsék az európai útra.

A Momentum minden választókerületben indít egyéni képviselőjelöltet, de Soproni sejtelmesen annyit mondott, hogy "ha ezen múlik majd a kétharmad, nem félünk feladni saját pozícióinkat sem". Mindketten elmondták, hogy céljuk az "elmúlt 27 év elitjének" leváltása és egy politikai generációváltás. A választásig hátralévő 14 hétben 14 témát hoz majd fel a Momentum, amiben javítani kell Magyarországon.