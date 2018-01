Rendőrt hívtak a színesbőrű turistákra a migránsoktól rettegő ceglédiek

Fotó: MTI Fotó: Balogh Zoltán

"Ma moziból hazafelé egy négerekből és barna bőrű férfiakból álló csoporttal futottunk össze. Először a Rákóczi úton voltak, idegen nyelvet beszélve, persze az arab nyelv valamelyikét. Ezután a Kossuth Ferenc utcán sétálgattak, az úton is. Félig eltakart arccal. Rémisztő volt! Kérem a migráns-veszély miatt és főleg a nőkre tekintettel hívják fel a CEGLÉDI emberek figyelmét, hogy ne járkáljanak egyedül az utcán, mert már itt sem biztonságos”

- figyelmeztette K.L. ceglédi lakos a Ceglédi Panoráma olvasóit csütörtök délután, és nem ő volt az egyetlen, akit megijesztett egy 10-15 fős, a városon keresztülvándorló turistacsoport.

Voltak, akiket annyira megrémisztett a színesbőrű látvány, hogy a rendőrséget is riasztották.

A lap több "szemtanút" is idéz, akik találkoztak az idegenekkel. Még a benzinkútra is betévedtek, hogy "vegyenek valamit". Egy másik elbeszélő szerint különösen félelmetes benyomást keltettek azzal, hogy a nyakukban "valami egységes cucc volt, amit a kabátjuktól nem lehetett látni és feketék voltak", bár ez a szemtanú úgy gondolta, akár valamilyen csapat sportolói is lehetettek.

A Ceglédi Panoráma olvasóit és a település lakóit végül egy helyi lakos nyugtatta meg, aki tisztázta, hogy turistacsoport vonult csak keresztül a városon idegenvezető kíséretében. (Index via Ceglédi Panoráma)