Dinamikus melankólia

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik: a Pigmental Chemcal a Sonarból és a Black Bartókból is ismert Kovács Marcell egyszemélyes élő projektje, karcos és vibráló elektronikával és sokféle váratlan hanggal. Tavaly decemberben jelent meg első anyaga, a Songs from the Magic Lab című EP.

A mai válogatás mellé kaptunk egy rövid leírást is, íme:

„A mixem arra vállalkozik, hogy tükrözze a vasárnapok melankóliáját, de kicsit vissza is utaljon a hétvége pörgésére, dinamikájára. Nekem mindig ez a kettősség határozta meg a vasárnapi hangulatomat.”



Ez pedig az elhangzó dalok listája:

Rone - Acid Reflux (feat. Toshinori Kondo)



Max Cooper - Veil of Time



Lorn - Everything Is Violence



Tipper - Brocken Spectre



Nicolas Jaar - The Governor



Massive Attack - Take It There (feat. Tricky)



Grasscut - Blink In The Night



Godblescomputer - Wherever You Say



Pigment Chemcal - O.R.M.



Radiohead - Exit Music (For a Film) (Remastered)



Floating Points - Peroration Six



Gesaffelstein - Wall Of Memories



Anez - Ting-Kang



Funky Porcini - The 3rd Man



Sorozatunknak ez már sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.