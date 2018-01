Trump egyre később jár be dolgozni és egyre kevesebb találkozója van

A washingtoni ügyekben mindig meglehetősen jól tájékozott Axios szerkesztőségéhez jutott el egy példány Donald Trump amerikai elnök napi beosztásáról. Az derült ki belőle, hogy Trump sokkal később kezdi a napjait, mint az elnöksége elején, és jóval kevesebb találkozót is tart, mint korábban. Viszont jelentősen megnőtt a szimplán csak "Vezetői idő" névre keresztelt programpontok mennyisége, ami fehérházi források szerint legtöbbször tévénézést, Twitterezést és telefonálást jelent.

A belső használatra készült beosztás szerint Trump reggel 8 és 11 között például "vezetői időt" tart fenn, de ez azt jelenti, hogy ilyenkor még a rezidenciáján van, és az imént említett tevékenységeket végzi. Általában délelőtt 11-kor jelenik meg a Fehér Házban, leggyakrabban egy hírszerzési beszámolóval kezdi a napot.

Ez jóval későbbi kezdésnek számít, mint a korábbi elnökök esetében: George W. Bush például általában már 6.45-kor benn volt a hivatalában, míg Barack Obama edzőteremben indította a napját, és 9-10 fele futott be a Fehér Házba.

Trump munkanapjai meglehetősen rövidek, legalábbbis ha azt vesszük, milyen jelentőségű pozíciót tölt be: 11-től legkésőbb hatig van benn. Ez idő alatt átlagosan egy vagy két találkozó fér bele a napjába, a többi időt kitöltik a vezetői idő névre keresztelt időszakok, amikor leggyakrabban tényleg tévét néz és telefonál.

Fehérházi források szerint Trump ennél sokkal sűrűbben kezdte el a munkát beiktatása után, korábban is járt be és tovább is maradt, de ő kérte, hogy rövidítsék le a napját. A reggeli hírszerzési beszámoló például az ő kérésére került át későbbre.

Ugyanezen források szerint Trump amúgy állandóan csinál valamit: nem arról van szó, hogy lazsálna, inkább csak kontrollálhatatlanul pörög. Sokat telefonál, nekiáll Twitterezni, rengeteg tévét néz, és nagyjából ugyanabban a laza, improvizatív stílusban intézi a dolgait, ahogy üzletemberként is tette.