Trump nemzetbiztonsági tanácsadója szerint az oroszok megpróbálják befolyásolni a mexikói elnökválasztást

Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója, H.R. McMaster múlt hónapban beszélt erről egy washingtoni alapítvány rendezvényén, de az ott elhangzottak csak most szivárogtak ki egy mexikói újság honlapján, most pedig már a Reuters is szemlézte.

McMaster akkor arról beszélt, hogy konkrét bizonyíték is van már az orosz beavatkozási kísérletekre, és hogy az oroszok egy kifinomult kampányt indítottak, hogy beavatkozzanak az idén júliusban esedékes elnökválasztásba. A Fehér Ház tanácsadója szerint az oroszok célja, hogy megosszák a társadalmat, és közösségeket egymás ellen fordítsanak.

A beszédről előkerült felvételen McMaster nem árult el konkrét részleteket arról, hogy az oroszok hogyan próbáltak beavatkozni a kampányba. A tábornokból lett tanácsadó arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok aggódik amiatt, ahogy az oroszok fejlett technológiai eszközöket alkalmazva terjesztenek propagandát és dezinformációkat.

A Reuters kereste McMaster hivatalát, illetve az orosz kormányt is, de egyelőre sehonnan nem kaptak választ.

Mexikóban nyáron tartanak választásokat, jelenleg a legnépszerűbb jelölt Mexikóváros egykori balos polgármestere, Andres Manuel Lopez Obrador, aki egy korrupcióellenes kampánnyal szállt be a vetélkedésbe. Egyes elemzők szerint viszont a kétszer már elnökválasztáson kikapó Lopez Obradort az oroszok által támogatott jelöltnek sejtik, többek között azért, mert látványosan pozitív hangnemben foglalkozik vele mindig az orosz állami forrásokból fenntartott nemzetközi sajtó.

Ráadásul Donald Trump megválasztása, illetve az USA bezárkózó, protekcionista külpolitikai fordulata óta Dél- és Közép-Amerika jelentősége megnőtt mind Oroszország, mind Kína számára.

A Reuters cikke kitér arra is, hogy Lopez Obrador heves kritikusa volt a jelenlegi elnök, Pena Nieto energetikai programjának, amit viszont az amerikai kormány és energetikai cégek is támogattak.

A Reutersnek nyilatkozó mexikói elemzők szerint egyelőre kevés konkrét jelét látni az orosz beavatkozásnak, és Washington nem tudott kézzelfogható bizonyítékokkal előállni. (Reuters)