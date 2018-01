Ultimátumot kaphatott a hetesi iskola igazgatója, miután bántalmazott egy gyereket

A Népszava ír arról, hogy ismét egy diák bántalmazására került sor a hetesi iskolában. Ez volt az az iskola, ahonnan tavaly novemberben a kaposvári járásbíróság jogerősen egy év öt hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az egyik tanárt többrendbeli bántalmazás és védekezésre képtelen személy elleni könnyű testi sértés miatt. A tanár éveken át verte a rábízott diákokat. Ekkor derült ki az is, hogy az iskola igazgatójának is volt gyerekbántalmazási ügye, ráadásul megpróbálta eltusolni a napközis tanárként és tornatanárként is dolgozó kollégája esetét.

A lap cikke szerint Emmihez és a rendőrséghez küldött névtelen levelek hoztak változást, ezután került a nyilvánosság elé a somogyi falu iskolájának ügye. A Népszava úgy tudja, hogy ez sem volt elég, és az iskola igazgatója azóta megint bántalmazott egy diákok: helyettesítőként tartott órát a hatodik osztályban, és amikor az egyik gyerek szófogadatlan volt, könyvvel fejbe vágta, majd a szekrénynek lökte.

Az eset híre eljutott a Klebelsberg Központ (KK) kaposvári tankerületéhez, ahol vizsgálatot indítottak, és a lap szerint arra jutottak, hogy az igazgató vagy önként távozik, vagy rendőrségi feljelentést tesznek. Az igazgató a beszámoló szerint tagadta az esetet, ugyanakkor az osztály többi tagja megerősítette azt. A cikk szerint rögtön az eset után a gyerek szülei előbb át is akarták íratni gyereküket egy másik iskolába, de végül megbeszélték a helyzetet az igazgatóval.

Az igazgató mandátuma a tanév végén járna le, de a szabályok alapján pályázat nélkül meghosszabbítható lenne, és a lap úgy tudja, hogy szűken, de a tantestület kétharmada végül rábólintott a hosszabbításra.

A tanárt viszont, aki nyilvánosságra hozta az esetet, a hetesi képviselő-testület egyik képviselője is a falu elhagyására szólította fel, mert szégyent hozott a településre.