Usain Bolt profi focista lenne

A 31 éves jamaicai futólegenda – aki az augusztusi világbajnokság után vonult vissza – már többször állította, az álma, hogy a Manchester Unitedben focizzon, és most úgy tűnik, komolyan beszélt. Legalábbis több csapat megkereste, hogy menjen hozzájuk, hiszen ha nem is tud focizni, akkor is jól járna vele egy klub, akkora marketinggépezet van mögötte.

Fotó: Eddy Lemaistre / KMSP / DPPI

A nyolcszoros olimpiai bajnok futó a Yahoo-nak azt mondta: „Mindig is az volt az álmom, hogy megpróbáljak futballozni, és most jön is egy próbajáték a Dortmundnál márciusban, ami eldönti, hogy ez lehetséges-e vagy sem. Meglátom, hogy milyenek a képességeim, hogy az álmomnak van-e egyáltalán valami értelme.”



Azt mondta, Paul Pogba tanácsát is kikérte, és Alex Fergusonnal is beszélt, aki azt ígérte, megnézi, mit tehet. Bolt azt mondta, ha nyerne egy BL-t, az közel lenne ahhoz, amit atlétikában elért. (via Index)