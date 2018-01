Észak-Korea megegyezett Dél-Koreával a téli olimpiáról

Észak-Korea sportolókat, magas rangú tisztviselőket és szurkolókat küld a jövő hónapban a dél-koreai Phjongcshangban rendezendő téli olimpiára, közölte kedden egy magas rangú dél-koreai tisztviselő.

Dél- és Észak-Korea küldöttségei kedden tárgyaltak a téli olimpián való észak-koreai részvételről és a két ország közötti óriási feszültség csökkentéséről.

Cho Myung-Gyun, Dél-korea egyesítési minisztere és Ri Son-Gwon, az észak-koreai delegáció vezetője Fotó: KOREA POOL/AFP

Dél-Korea kezdeményezte azt is, hogy a téli olimpián tartsanak családegyesítő találkozókat is. Szöul kezdeményezte azt is, hogy a két ország versenyzői a megnyitón együtt haladjanak és tevékenységük legyen közös a játékok alatt. Egyelőre nem közölték, hogy Észak-Korea belement-e ebbe.



A keddi megbeszélés több mint két éve az első hivatalos találkozó a két ország között. (BBC/MTI)