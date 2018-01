Nemzeti konzultáción döntöttek: mától fogva melegek is házasodhatnak Ausztráliában

Craig Burns és Luke Sullivan, az első ausztrál meleg házaspár Fotó: PATRICK HAMILTON/AFP

November közepén szavaztatta meg levélben állampolgárait Ausztrália arról, hogy legalizálnák-e az azonos neműek házasságát. A szavazni jogosultak közel 80 százaléka - 12,7 millió ember - voksolt, a nemzeti statisztikai hivatal szerint 61 százalékuk támogatta a kezdeményezést, 38 százalék volt ellene. 150 körzetből 133-ban a mellette szavazók voltak többségben.



A törvényjavaslatra igent mondott előbb a szenátus, majd később az alsóház is és január 9-én a jogszabály hatályba is lépett. Kedden már egybe is keltek az első meleg párok: két ausztrál sportoló, Craig Burns és Luke Sullivan rövidtávfutók éjfélkor fogadtak egymásnak örök hűséget. (AFP)