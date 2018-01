Ötezer ember úszhatja meg a kivégzést az iráni drogtörvények enyhítése miatt

Fotó: BEHROUZ MEHRI/AFP

Akár ötezer ember is megmenekülhet a kivégzés elől, miután Iránban enyhítenek a drogtörvényeken. Az új szabályozás alapján jóval nagyobb mennyiség után járna halálbüntetés, mint eddig.

Irán a második Kína után a halálbüntetések világranglistáján, az ítéletek többségét drogügyekben hozzák. 2017-ben ötszáznál is több kivégzést tartottak.



A törvények enyhítését kedden jelentették be. Eddig 5 kilogramm ópium, és 30 gramm heroin felett már kivégzés járt, ezt most az ópium esetében 50 kilóra, a heroinnál 2 kilóra emelték. Metamfetaminnál 3 kiló a határ. Ezek a határok pedig visszamenőlegesen is érvényesek, vagyis korábban elítéltek megúszhatják a halálbüntetést.

Becslések szerint a nyolcvanmilliós Iránból hárommillióan kábítószerfüggők. (Guardian)