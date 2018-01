A TASZ és a pécsi civilek beperlik Hoppál Péter országgyűlési képviselőt és Páva Zsolt polgármestert

A Soros-ügyi hisztéria decemberi kanyarjában újra civil szervezeteket kiáltott ki közellenségnek a kormány. A Nyílt Társadalom Alapítvány (OSI) támogatott több vidéki szervezetet is, emiatt pedig még a rászorulóknak ételt osztó, politikával érintőleg sem foglalkozó csapatok is célkeresztbe kerültek, köztük olyanok is, akiknek semmi közük nincs a Nyílt Társadalmas pénzekhez. A gyűlöletkampányról itt írtunk részletesen.

A tanodát működtető pécsi Emberség Erejével Alapítvány kapott pénzt az OSI-tól, és nekik kell még azt tovább osztani dél-magyarországi civil szervezetek között. Ellenük a pécsi közgyűlés külön nyilatkozatot fogadott el, azzal vádolták őket, hogy migránsokat akarnak a városba telepíteni, és a politikusok felszólították a helyi ingatlantulajdonosokat, hogy ne adjanak nekik bérbe vagy használatba semmilyen helyiséget.

Ezek után az alapítványnak megígért helyiségbérleti lehetőségét visszamondta a tulajdonos, és egymás után kapták a gyalázkodó leveleket.

Mindezek miatt az alapítvány a TASZ segítségével személyiségi jogi pert indít Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Páva Zsolt polgármester és Hoppál Péter országgyűlési képviselő ellen, mert szerintük