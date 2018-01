Shane Tusup magyarul kért bocsánatot Hosszú Katinkától és az országtól

Ismét, immár negyedszer választották meg Shane Tusupot az Év edzőjének.

Köszönőbeszédét nagy csönddel kezdte, majd magyarul folytatta,

a csütörtök esti Nemzeti Színházban tartott Év sportolója gálán. Tusup nem csak feleségétől, Hosszú Katinkától, de a szakmától is bocsánatot kért.

„Bocsánat!



Nem erre számítottak, igaz?



Sokan nehezen mondjuk ki ezt a szót. Nekem a legnehezebb. Főleg magyarul.



De most bocsánatot kérek azoktól, akik kiálltak mellettem, amikor egy vasárnapi ebéden arról vitatkozott a család, hogy Shane egy amerikai bunkó vagy sem.



Akik hittek bennem, de csalódniuk kellett.



Hibáztam.



Sokakat megbántottam viselkedésemmel, tőlük is elnézést kérek.



Azt hittem, Rio után a múlt év könnyebb lesz, de sokkal nehezebb lett. Dolgoztunk tovább, mert abban vagyunk a legjobbak – mert abban a LEGJOBBAK vagyunk.



Elfáradtam. Kimerültem. Sokat hibáztam.



A világbajnokság nagyobb csoda volt, mint az olimpia, de eljutni is nehezebb volt addig.



Nem tudom még, mi jut majd eszembe, ha 20 év múlva ránézek erre a díjra. Az biztosan, hogy Katka milyen fantasztikusan úszott Budapesten, hogy ezek életünk legjobb hetei voltak.



Köszönöm Neked, hogy akkor is bíztál bennem, amikor még senki más. Mindig azért dolgoztam, hogy rászolgáljak a bizalmadra.



Köszönöm édesanyámnak, Cherylnek, hogy mindig mellettem van, és büszke vagyok rá, hogy ott van velem.



Köszönöm, Apa, hogy mindig emlékeztetsz, mi a fontos az életben és mi nem.



Végül köszönöm azoknak, akik szerint negyedszer is megérdemlem ezt a díjat. Gondolom, inkább szakmai érvek szóltak mellettem, mint szimpátia.



De idén azon fogok dolgozni, hogy ez megváltozzon.



Köszönöm, Magyarország!”