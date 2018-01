A tyúkok is a szép embereket kedvelik

Bár a közvélekedés ostobának tartja a tyúkokat, a tudomány szerint ideje revideálni a háziszárnyasok értelmi képességeiről alkotott sztereotípiáinkat. A tyúkok egyáltalán nem tyúkeszűek! A kutatások szerint például egy átlagos tyúk

akár 30 másik tyúkot is képes felismerni és azonosítani;



a frissen kikelt csirkék például 24-36 órán belül megtanulják felismerni saját anyjukat.



Richard Blatchford, a Kaliforniai Egyetem baromfitudósát ez nem lepte meg annyira. Mint mondta, a házi tyúkok 8000 éve a délkelet-ázsiai vadtyúkból fejlődtek ki, és ahogy elterjedtek a világban, úgy kellett folyamatosan alkalmazkodniuk a változó környezethez és táplálékhoz. "Nem olyan meglepő, hogy bizonyos dolgokban nagyon is összetett a gondolkodásuk" - mondja Blatchford, aki szerint a kognitív tudományok épp ezért tanulmányozzák hosszú ideje a tyúkokat is. Ennek része volt például az a 2002-es tanulmány is, mely során felismerték, hogy a csirkék

kedvelik a szép embereket.

Ráadásul a szépséget az emberhez hasonlóan definiálják, vagyis a szimmetrikus arcú emberekhez vonzódnak.

A csirkékkel kapcsolatos kutatásokból az is kiderült, hogy hozzánk hasonlóan a baromfikat is megviseli a téli sötétség. A tyúkoknál ugyanis a fény mennyisége befolyásolja a tojásrakást ösztönző hormon, a gonadotropin termelését - ugyanez a hormon felelős az emberi termékenységi ciklusért is. A hormontermelés feltétele napi 12 órányi természetes vagy mesterséges fény. Vagyis télen csak azok a tyúkok tojnak, amiknek van világítás az ólukban. (Via National Geographic)