Emlékbe elrakott dalok

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunkban ismét egy különleges rész következik. Különleges egyrészt azért, mert a megszokottakhoz képest a héten nem egy zenész, hanem egy képzőművész állított össze egy ébredezést segítő dalválogatást, másrészt pedig mert egy kifejezetten személyes projektbe pillanthatunk így bele egy pillanatra.

Puklus Péter a fotográfia és a szobrászat határterületein alkot, jövő héten nyílik majd új kiállítása a Trafóban, melynek installációi az apa-fiú kapcsolatok sorsszerűségéről, a családi mintáktól való elrugaszkodásról, a generációs konfliktusokról és a szülővé válás dilemmáiról szólnak. Ehhez a témához kapcsolódik szorosan a mai válogatás is, de hosszas felvezető helyett inkább át is adjuk a hangot meg a szót:

„Tavaly jelent meg a harmadik könyvem The Epic Love Story of a Warrior címmel és annak utolsó fejezete Life is techno – mely egyben a január 19-én a Trafóban nyíló kiállításom címe is. A kiállítás egyrészt a könyv folytatása, melyben a történetmesélés mellett térbeli kísérletek és installációk is szerepelnek, másrészt pedig annak illusztrálása, hogy sokszor úgy látjuk vagy írjuk le az életet, mint egy bizonyos pontig tartó folyamatos fejlődés, melynek motorja a monoton ismétlődés, melyek – jó esetben pozitív – változást hoznak. A kiállítás központjában az apa-fiú kapcsolatok sorsszerűsége, a családi mintáktól való elrugaszkodás, a generációs konfliktusok és a szülővé válás dilemmái állnak.

Az általános iskolai zeneórákon kívül nem kaptam semmilyen muzikális képzést, semmilyen hangszeren nem tudok játszani és kottát sem tudok olvasni. De azt tudom és tapasztalom, hogy a zene egy zsigerekig ható művészet és hogy az emberi énekhang (legyen bármennyire rekedt és hamis, mint az enyém) és az együtt éneklés, zenehallgatás, táncolás rendkívül hatékony eszköze a kapcsolat és kötődés kialakításának és fenntartásának.

Négy évvel ezelőtt, a fiam születésekor egy :) nevű mappába elkezdtem gyűjteni azokat a zenéket a YouTube-on, amelyek valamiért megmozgattak és hatással voltak rám. Tettem mindezt azzal a szándékkal, hogy meg tudjam neki (és a húgának) mutatni, hogy mitől és milyen szép a zene, mennyire változatos és sokrétű, és legfőképp, hogy milyen sok szabadságot tud közvetíteni. Íme egy válogatás ebből a folyamatos és vegyes gyűjtésből. (A mix összeállításáért köszönet Sipos Verának és Nagy Andrásnak)”

Ezek pedig az elhangzó dalok:

Laibach - Across the universe



Hurra Torpedo - Total eclipse of the heart



Loituma - Levas Polka



Justice - D.A.N.C.E.



The Stooges - I wanna be your dog



Magashegyi Underground - Dúdolni halkan



Die Antwoord - Enter the Ninja



Punnany Massif - Csönded vagyok



Machos - Csak a fény



Alexander Kalbitz - Ave Maria



Desire - Under your spell



Cliff-Twang Brown ft Thelmetta Lester - Nobody canna cross it (Dj Powa)



Quimby - Most múlik pontosan



Salut c’est cool - Techno toujours pareil



Sanyika - Maradjatok gyerekek



Rammstein - Mutter



Jónás Vera Experiment - Szél hozott, szél visz el



Sophie Hard - Ez ilyen szerelmes szám



Scooter - Move your ass



Pálinkás Gyöngyi - A pisztráng



