10 évet kapott és örökre eltiltották a mentőzéstől az időseket fojtogató váci ápolót

Novemberben részletesen beszámoltunk annak a váci mentősnek a történetéről, aki még 2016-ban munkaruhában elment egy idős házaspárhoz, vérnyomást mért, majd kirabolta az időseket. Az ügyésszég szerint egyiküket egy gézszalaggal fojtogatta.

Az eset azért volt érthetetlen, mert a váci mentős megbecsült tagja volt a helyi állomásnak, korábban több ember életét is megmentette, még a helyi mentősbálon is ő gyűjtötte az adományokat. A bírósági tárgyaláson kiderült, hogy a férfinak súlyos anyagi problémái voltak, és abban reménykedett, hogy az idősektől komoly összeget zsákmányolhat. Azt mondta, bántani sosem akarta őket, végül meg is ijedt a saját tettétől, és elrohant.

A Budapest Környéki Törvényszék kedden ítéletet hozott az ügyben, a férfit 10 év fegyházbüntetésre ítélték és örökre eltiltották a mentőzéstől.

A bíróság közleménye szerint emellett 76 ezer forintos vagyonelkobzást is elrendeltek, az ügyészség szerint az egykori mentős ennyi pénzt vitt el a két idős embertől, akik egyébként azóta már elhunytak. Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért, és mindkét fél téves minősítés miatt fellebbezett. A férfit rablás, személyi szabadság megsértése és életveszélyt okozó testi sértés miatt ítélték el, a fegyverrel való elkövetést viszont a bíróság nem látta bizonyítottnak.