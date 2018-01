Majd ezer éve először hagyhatja el Franciaországot a bayeux-i szőnyeg

A bayeux-i szőnyeg részlete

950 éve először elhagyhatja Franciaország területét az európai történelem egyik leghíresebb ereklyéje, a hetven méter hosszú, ötven centi széles, Anglia norman hódítását elbeszélő bayeux-i szőnyeg, amit a feljegyzések alapján nem sokkal az angol középkori történelem egyik legmeghatározóbb ütközete, az 1066-ban vívott, a hódító normanok győzelmével zárult hastingsi csata után szőhettek.

A Guardian értesülései szerint Emmanuel Macron francia elnök a csütörtöki brit-francia csúcstalálkozón jelentheti be, hogy a jelenleg Normandiában kiállított szőnyeget Nagy-Britanniába szállíthatják.

A bayeux-i szőnyeg egésze (a szőnyeg 7000x50 centiméteres).

A lap úgy tudja, hogy a kölcsönadás előtt alapos vizsgálatokat végeznek majd a szöveten, hogy az biztosan ne károsodjon a szállítás alatt. Ez alapján úgy tűnik, hogy valójában majd leghamarabb öt év múlva érkezhet majd Nagy-Britanniába a szőnyeg.

A szőnyegről az első írásos feljegyzés 1476-ban keletkezett, amikor a bayeux-i katedrális kincstárában volt. Az, hogy valójában hol készült, még vita tárgya. A brit történészek egy része azon a véleményen van, hogy az angliai Kentben.

A szőnyeget ezidáig még Franciaországon belül is csak nagyon ritkán mozgatták. Napoleon 1803-ban Párizsban állíttatta ki, és 1945-ben is ott állították ki, miután visszaszerezték az ezt is elzabráló náciktól.

A szőnyeg nagy részletességgel meséli el Anglia norman meghódításának történetét, a hódító Vilmos herceg és a wessexi Harold gróf küzdelmét, illetve végső összecsapásuk, a hastingsi csata eseményeit.