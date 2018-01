2015-ben egyszer csak összeesett 200 ezer tatárantilop és megdöglöttek

2015-ben nagyjából 200 ezer szajga vagy más néven tatárantilop esett össze és döglött meg Kazahsztánban, ezzel kipusztult a Föld bolygó tatárantilop-állományának nagyobb része. A tömeges antilophalál okairól sokáig csak találgattak a kutatók is, a többség azonban valamilyen bakteriális fertőzésre gyanakodott.

Mostanra kiderült, hogy emellett az éghajlatváltozás is közrejátszhatott, ugyanis az állatok pusztulásához a fertőzésen kívül kellett a szokatlanul magas hőmérséklet és páratartalom is. Sőt, több tudós is úgy gondolja, hogy a bakteriális fertőzést is a hőmérséklet-emelkedés a páratartalom emelkedése indíthatta be.





Az antilopok egyébként érzékenyek a hasonló éghajlati változásokra, valószínűleg ugyanez vezetett tömeges tatárantilop-pusztuláshoz a nyolcvanas években.

Hogy az éghajlatváltozás pontosan hogyan indíthatta el a fertőzést, azt még nem tudni pontosan, de a tatárantilopok valószínűleg vérmérgezésben haltak meg, egy olyan baktérium miatt, ami normális körülmények között ártalmatlan. (BBC)