Elszántság, erkölcs: a fideszesből ellenzékivé lett Mellár Tamás pécsi indulását magyarázzák

Két interjú is megjelent abból az alkalomból, hogy az MSZP bejelentette, hogy Mellár Tamás független jelöltet támogatják a választáson. Ezzel a párt lemondott arról, hogy saját egyéni jelöltje legyen Pécsett, pedig a választókörzet a párt frakcióvezetőjének, Tóth Bertalannak járt volna. (A másik pécsi választókörzetet az MSZP már korábban átengedte a DK-nak, amikor felosztották egymás között a választókerületeket.)

Mivel Mellár függetlenként indul, így a töredékszavazatokról is lemondott az MSZP a városban, sőt, valójában egész Baranyában, hiszen egy másik választókerületben a szintén független szigetvári polgármester mögé állt be a párt.

Tóth a pécsistop-nak azt mondta, hogy hatalmas elszántság kellett a visszalépéséhez, de csak így lehet szerinte legyőzni a Fideszt. Tóth szerint: "(...) kormányváltásra, a jelenlegi fideszes elit elzavarására van szükség. Ez az elsődleges cél. A jelenlegi választási rendszerben ugyanakkor csak akkor van esélyünk erre, ha a fideszes jelölttel szemben a demokratikus oldal képes egyetlen jelöltet állítani. A visszalépésemmel – amihez a kormányváltás iránti valódi elszántság kellett – éppen ezt akarom elősegíteni".

Mellár Tamás sokáig a Fideszt támogatta, még az ezredfordulón Orbán Viktor első kormányzása idején a KSH elnöke volt, részt vett a Századvég Gazdaságkutató megalapításában, ami a Fidesz fontos elemző cége lett. Amikor csalódott a Fideszben és Orbánban, akkor pénzmosodának nevezte a céget, amiért a Századvég beperelte.

Mellár most a Népszavában beszélt arról, hogy miért indul a választáson, hogyan kezeli, hogy inkább konzervatív létére a baloldal pártjai támogatják. Többe között ezt mondta: „Ha ugyanis a Fidesz marad, akkor a mostaninál is nagyobb lesz a baj, és az ország menthetetlenül az Unió perifériájára szorul. Döntésemet részben erkölcsi alapon hoztam: az ember kap valamennyi talentumot, azért, hogy sáfárkodjunk vele, ha nem tesszük, akkor nem a jó isten akaratát szolgáljuk. Egyetemi tanárként oktathatnék, nyugdíjas korú emberként ellehetnék, de hívőként és presbiterként is úgy gondolom, a talentumomat fel kell ajánljam az ország közössége és jövője érdekében.”

Mellárt egyelőre az MSZP, a DK, a Párbeszéd és az Együtt támogatja, az LMP elsőre elutasító volt, de közben arról is hallani, hogy még gondolkodnak. A Jobbik viszont saját jelöltet indít a körzetben, Fogarasi Gábor önkormányzati képviselő személyében.