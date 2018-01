Keira Knightley szerint a modern filmekben szinte mindig vagy megerőszakolják a nőket, vagy csak dísznek írják bele őket a forgatókönyvekbe

Keira Knightley angol színésznő legutóbbi nyilatkozatában kiállt a #metoo kampány mellett, és kritizálta a modern filmipart, amiért abban a férfiak számára megengedett, hogy máshogy viselkedjenek, többet engedjenek meg maguknak, mint a nők, és amiért a rendszerben folyamatos elnyomásnak és zaklatásnak vannak kitéve a nők.

A színésznő azt mondta, azért is szeret jobban történelmi filmekben játszani, mert a modern filmek forgatókönyveiben a nőket vagy megerőszakolják az első 10 oldalon vagy semmi másért nincsenek a forgatókönyvben, mint hogy megértő feleségei, barátnői vagy szeretői legyenek a férfi főszereplőnek. Knightley egyébként korábban is kritizálta már a mai filmipart, amiért nem mutat be női sorsokat, nem mesél női történeteket.

Arról is beszélt, hogy ő maga soha nem volt filmforgatás alatt szexuális zaklatás áldozata, más környezetben azonban neki is volt része ilyesmiben: ismeretlenek fogdosták bárokban, kocsmákban szólogattak be neki, és szerinte az az igazán félelmetes, hogy korábban a nők többsége azt próbálta bemesélni magának, hogy ez a természetes.

Keira Knightley egyébként két filmben dolgozott együtt Harvey Weinsteinnel is, de azt mondta, neki nagyon jó és professzionális kapcsolata volt a producerrel, nem közeledett felé szexuálisan.



A színésznő emellett beszélt arról is, hogy szerinte filmipar jó irányba változik, egyre több a női rendező, akikkel nagyon jó dolgozni, és a mai környezetben játszódó filmek között is egyre több az olyan, ami a nők életére koncentrál. (Guardian)