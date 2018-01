Orosz pénzből finanszírozhatta Trump-párti kampányát az amerikai fegyverlobbi

Az FBI gyanúja szerint orosz pénzből is finanszírozhatta Trump-párti kampányát az amerikai jobboldal egyik legjelentősebb támogatója, a Nemzeti Fegyverszövetség (NRA). A McClatchy két, neve elhallgatását kérő forrástól származó értesülései szerint a szövetségi ügynökök nyomoznak az ügyben.

Ezen a 2006-os felvételen Alekszandr Torsin (középen) Berel Lazar oroszországi főrabbival és a 2006. július 12-én a libanoni határról elrabolt izraeli tartalékos, Ehud Goldwasser nejével, Karnittal látható. Torsin ekkor még csak Putyin pártjának felsőházi képviselője volt. Fotó: IVAN SEKRETAREV/AP

A vizsgálat kulcsfigurája Alekszandr Torsin, az orosz jegybank alelnöke, Putyin közeli bizalmasa, aki egyben az NRA-nek is tagja. Torsin hírhedt figura, a Bloomberg 2016-os jelentése szerint Spanyolországban pénzmosással gyanúsítják, a spanyol nyomozók adatai szerint ő a hírhedt orosz maffiacsoport, a Taganszkaja keresztapája.

Az NRA pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a 2016-os kampányban a korábbi költései többszörösét fordította Trump támogatására. A hivatalosan elérhető adatok szerint összesen 55 millió dollárt költöttek, ebből 30 milliót Trump népszerűsítésére - 2012-ben Mitt Romney jelöltségét tízmillióval támogatták. A McClatchy értesülései szerint a valós összeg még ennél is nagyobb, 70 millió dollár körüli lehetett, csak az NRA-hez hasonló szervezeteknek az internetes költéseikkel és például a szavazók mozgósítását célzó terepmunka költségeivel nem kell elszámolniuk.

A gyanút fokozza, hogy az NRA a kampánypénzek egy részét egy olyan tagszervezetén keresztül költötte el, amelyre nem vonatkoznak az átláthatósági előírások, nem kell elszámolnia a forrásaival.

A McClatchy értesülései szerint az FBI mellett már a Trump stábja elleni vizsgálatot folytató különleges ügyész, Robert Mueller is érdeklődik a történtek iránt. Különösen azért, mert Torsin személyesen is aktív volt a választási kampányidőszakban. Az NRA 2016 májusi, kentucky-i találkozóján személyesen is beszélt Ifj. Donald Trumppal. Sőt, azon ügyködött, hogy megszervezze Putyin és Trump találkozóját.

Alan Futerfas, az ifjabb Trump ügyvédje nem tagadja a találkozó tényét, de állítja, hogy csak röviden beszélgettek ebéd közben. "Javarészt fegyvertémájú fecsegés volt" - állította Futerfas. Az ifjabb Trumpnak nem ez volt az egyetlen afférja Putyin bizalmasaival a kampányban. Mueller vizsgálatának fókuszában van 2016 nyári találkozója egy Kreml-közeli ügyvéddel, aki Hillary Clintonról ígért neki terhelő adatokat. Ez az a találkozó, amiről az ifjabb Trump először hamis írásbeli nyilatkozatot tett - és ezt a nyilatkozatot a korabeli sajtóhírek szerint személyesen az elnök, Donald Trump diktálta az elnöki különgép fedélzetén.