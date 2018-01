Mészáros Lőrinc szabadalmaztatott módszerével tolja az MSZP a Fidesszel lepaktáló, hirhedt képviselőjelöltjét

Ha az embert hirtelen, álmából ébresztenék fel és úgy mutatnának neki magyar politikai propagandát, néha nem is tudná, hogy fideszes kormányzati vagy MSZP-s "ellenzéki" képeket és szövegeket lát. Kvasztics Fedor blogger remek posztban mutat be egy friss, erősen gyomormegmozgató példát erre a jelenségre.



Íme egy kép:

Mire hasonlít? Hát leginkább a Mészáros Lőrinc által felvásárolt és kormányzati propagandaeszközzé tett megyei napilapok teljesen egyforma címlapos politikai üzeneteire:



A felső képen egy, különböző ellenzéki Facebook-csoportokban teljesen egyforma ajánló szöveggel nyomott cikkmegosztás látható, az alsón a megyei lapok online verzióinak címlapjai egy átlagos napon. Az MSZP által tolt fenti kampányban a Hír Hugó nevű szocialista propagandaoldal anyagát osztják azonos szöveggel Facebook-szerte.

Ha esetleg nem ismernéd a Hír Hugót, itt a cikkünk róla:

Ennek a bizonyos, ezerszer ugyanúgy megosztott Hír Hugó-cikknek az a címe, hogy

Csakhogy a cikkben az " Egészen hitet adóan kezd alakulni ez a névsor, egyre jobb nevek tűnek fel a változást akarók szövetségének jelölti palettáján" szöveggel bemutatott egyik civil jelölt, bár független címkével indul, a legkevésbé sem civil, ráadásul az ilyesmiben eleve sáros MSZP leglátványosabb fideszes kollaboránsa. Vass Péter, Szigetvár független polgármestere MSZP-DK-jelöltként futott be annak idején, hogy hamarosan kiderüljön róla, hogy igazi fideszes trójai falóról van szó. A Fedor-blog jellemzése szerint:

Vass Péter MSZP-DK támogatással lett 2014-ben Szigetvár polgármestere, de már abban az évben hűbéresi eskünek is megfelelő köszönőlevelet írt a kormánynak, miután a város önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatként 111 milliós támogatást kapott. Csak egy részlet a nyílt levélből:

...kormányunk gesztust gyakorolt Szigetvár Város Önkormányzata felé, melyet akkor lát biztonságosan, ha a megfelelő személyek is jelen vannak az önkormányzat épületében. Mi, a város jelenlegi irányítói nem csak most, hanem egészen 2019-ig meg szeretnénk, meg akarunk, és meg is fogunk felelni a Kormányunknak. Nekünk jelen esetben semmi más dolgunk nincs, mint meghálálni azt a gesztust, amit a város kapott